Финская Vilakone Oy локализует производство коммунальной техники в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Финская компания Vilakone Oy локализует производство коммунальной техники марки Wille в Санкт-Петербурге, соглашение о реализации инвестпроекта подписали в среду на Петербургском международном инновационном форуме губернатор города Георгий Полтавченко и управляющий финской компании Юха Кумландер Тапио.

Vilakone Oy производит машины для уборки городской территории, благоустройства парков и газонов, перемещения грузов, снегоуборочные машины, всего более 20 наименований рабочего оборудования. Является одним из крупнейших в Северной Европе производителей машин для коммунально-хозяйственных работ весовой категории 2,0-6,8 тонны.

"В соответствии с соглашением Vilakone Oy обязуется обеспечить реализацию инвестиционного проекта по локализации на территории Санкт-Петербурга производства техники, используемой в коммунальном хозяйстве, под товарным знаком Wille. В результате реализации проекта в 2018-2020 годах будет создан производственный комплекс полного цикла с послепродажным обслуживанием по выпуску высокотехнологичной техники, пользующейся спросом в городском коммунальном хозяйстве ", - говорится в подписанных документах.

Инвестор планирует создать современное производство с энергосберегающим оборудованием и использовать при производстве до 80% (в стоимостном выражении) отечественных материалов. Сообщается, что будет создано не менее 60 высококвалифицированных рабочих мест. Объем инвестиций и мощность производства пока на стадии согласования, сейчас идет выбор площадки для размещения завода.

Рынком сбыта, как предполагается, будут Россия и другие страны СНГ. По данным Vilakone Oy, в настоящее время компания присутствует на рынках Швеции, Финляндии, Норвегии, России, стран Северной Америки.