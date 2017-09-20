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Законопроект об ограничении пенсионных страховых взносов для самозанятых внесен в Госдуму

Экономика и бизнес
20 сентября, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Законопроект предлагает ограничить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование для самозанятых величиной в 6% от дохода

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об ограничении суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для самозанятых граждан. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас самозанятые граждане обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование в фиксированном размере. Размер фиксированного взноса на обязательное пенсионное страхование для самозанятых в 2017 году составляет 23,4 тыс. рублей. "Такая система означает, что предприниматели с доходами менее 40 тыс. рублей в месяц должны вносить в бюджет существенно более высокую долю своих доходов по сравнению с теми, кто зарабатывает значительно больше. Предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения с доходом на уровне МРОТ (на 2017 год - 7,5 тыс. рублей), обязан уплатить более 30% от общего дохода (выручки). А если учесть, что для получения такого дохода он неизбежно должен нести затраты, то доля изъятий, исчисленная от чистого дохода, превышает все разумные пределы", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В этой связи законопроект предлагает ограничить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование для самозанятых величиной в 6% от дохода.

"Принятие законопроекта стимулирует самозанятость. Ожидается, что доходы бюджетной системы увеличатся за счет вовлечения в предпринимательскую деятельность граждан, которые в настоящее время вообще не платят ни налоги, ни страховые взносы", - указывают авторы законопроекта.

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