На форуме в Ялте обсудят создание международной криптовалютной биржи

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Возможность создания международной криптовалютной биржи и другие вопросы цифровой экономики планируется обсудить на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в апреле 2018 года. Об этом на первом заседании программного комитета ЯМЭФ в Москве в среду сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.

"Почему не рассмотреть вопрос о международной криптофинансовой, криптовалютной бирже, о ее создании?" - сказал Мурадов, предложив включить этот вопрос как ключевой в повестку готовящегося форума.

Он добавил, что уникальный правовой и экономический статус Крыма позволяет создавать эффективные международные экспериментальные площадки.

По словам Мурадова на форуме в Ялте также планируется обсудить влияние искусственного интеллекта на экономику.

Практические вопросы

Основная часть мероприятий ЯМЭФ-2018 будет посвящена более практическим вопросам. Как сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов, создание высокопроизводительных рабочих мест остается одним из приоритетных направлений развития всех регионов России, и обязательно будет обсуждаться на форуме. Перспективы развития образования в Крыму, а также проблемы финансирования малого и среднего бизнеса предложил обсудить в Ялте президент общественной организации "Опора России" Александр Калинин.

ЯМЭФ позиционируется как площадка для обсуждения актуальных проблем международной экономики, но на нем традиционно большое внимание удаляется вопросам внутреннего развития Крыма. На новом форуме будет представлена инвестиционная карта региона, анонсировал министр экономического развития Крыма Андрей Мельников. Он также предложил обсудить перспективы преобразования поселка Коктебель в культурный центр полуострова.

Практика проведения закрытого совещания иностранных инвесторов с главой республики Крым Сергеем Аксеновым хорошо зарекомендовала себя на III ЯМЭФ. Такой формат взаимодействия властей и инвесторов снова будет применен во время четвертого форума, сказал вице-президент "Деловой России" Рустам Муратов.

Кроме деловой и выставочной программы на IV ЯМЭФ планируется провести большое количество спортивных и культурных мероприятий. Впервые у форума могут появиться зарубежные информационные партнеры, сообщил руководитель координационного центра по освещению IV ЯМЭФ Саргис Мирзаханян.

О форуме

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму (Ялта).

IV ЯМЭФ пройдет с 19 по 21 апреля. Ожидается, что участие в нем примут участие более 250 представителей из 60 стран, а также более 3000 делегатов из России.