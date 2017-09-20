Путин пообещал повысить МРОТ

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал, что власти повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
"Мы обязательно все равно это сделаем. Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно. Мы жили в таких условиях, когда не было возможности решить эту задачу. Теперь, несмотря на все сложности, все-таки экономика растет", - сказал в среду Путин на встрече с руководителем общественной организации "Опора России" Александром Калининым.
Калинин отметил, что увеличение МРОТ может повысить размер налоговых и других выплат для предпринимателей. Он предложил убрать связь между этими показателями.
"Конечно, таким способом нужно делать, чтобы не навредить в данном случае тем людям, которые сами зарабатывают и еще рабочие места создают. Поэтому это тоже возможно. Правительство обязательно тоже эту задачу сформулирует, доработайте с ними. Я имею в виду оторвать прямую связь уплаты взносов от величины МРОТа", - заявил глава государства.