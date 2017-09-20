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Путин не исключил переноса сроков внедрения новой кассовой техники для предпринимателей

Экономика и бизнес
20 сентября, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Речь идет о возможности отложить на год сроки ввода нового кассового оборудования для малого и среднего бизнеса

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил возможности отложить на год обязательные сроки по внедрению новой кассовой техники для малых и средних предпринимателей.

"Что касается кассовых аппаратов, то, давайте, мы так договоримся - пока торговые предприятия должны перейти, как и договаривались, к середине следующего года. Не знаю, нужно ли сдвигать с 1 июля куда-то там подальше? Поработайте с правительством, я такое поручение правительству сформулирую", - заявил Путин на встрече в среду с руководителем общественной организации "Опора России" Александром Калининым. Глава государства отметил, что для остальных предпринимателей сроки внедрения новой кассовой техники могут быть перенесены еще на год. "Остальные виды бизнеса, в зависимости, конечно, от этих видов, можно им перенести на год", - подчеркнул Путин.

Калинин предложил главе государства изменить сроки внедрения кассовой техники, поскольку темпы, заложенные в законе, не могут выполнить ни бизнес, ни производители, что, по его словам, ведет к рискам срыва поставок кассовых аппаратов и очередям на них.

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