Путин не исключил переноса сроков внедрения новой кассовой техники для предпринимателей

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил возможности отложить на год обязательные сроки по внедрению новой кассовой техники для малых и средних предпринимателей.
"Что касается кассовых аппаратов, то, давайте, мы так договоримся - пока торговые предприятия должны перейти, как и договаривались, к середине следующего года. Не знаю, нужно ли сдвигать с 1 июля куда-то там подальше? Поработайте с правительством, я такое поручение правительству сформулирую", - заявил Путин на встрече в среду с руководителем общественной организации "Опора России" Александром Калининым. Глава государства отметил, что для остальных предпринимателей сроки внедрения новой кассовой техники могут быть перенесены еще на год. "Остальные виды бизнеса, в зависимости, конечно, от этих видов, можно им перенести на год", - подчеркнул Путин.
Калинин предложил главе государства изменить сроки внедрения кассовой техники, поскольку темпы, заложенные в законе, не могут выполнить ни бизнес, ни производители, что, по его словам, ведет к рискам срыва поставок кассовых аппаратов и очередям на них.