Мосгордума поддержала изменения в столичный бюджет, связанные с ростом расходов и доходов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Мосгордума поддержала внесение в бюджет Москвы изменений, предусматривающих увеличение его доходной и расходной частей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгордумы со ссылкой на ее председателя Алексея Шапошникова.

"Доходную часть бюджета планируется увеличить на 238,4 млрд рублей, расходную - на 138,4 млрд рублей. Потратить дополнительные доходы столица намерена на решение социальных и транспортных вопросов города", - приводит пресс-служба слова Шапошникова.

Депутаты столичного парламента большинством голосов поддержали данный законопроект, сообщила пресс-служба. По словам Шапошникова, сравнительный анализ бюджетов других регионов страны показал, что "столичная экономика развивается более эффективно".

"Специальные режимы налогообложения, в том числе упрощенная система налогообложения и патентная система налогообложения позволяют оказывать значительную поддержку малому и среднему предпринимательству, что положительно сказывается на данном секторе занятости населения... За первое полугодие было приобретено более 56 тыс. патентов на сумму 4, 612 млрд рублей. Это почти на 50% больше, чем в тот же период прошлого года", - сказал Шапошников.