Более 20 предприятий Пермского края вошли в программу повышения производительности труда

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Свыше 20 предприятий Пермского края участвуют в программе повышения производительности труда Минэкономразвития РФ. Об этом сообщил в среду губернатор Прикамья Максим Решетников на встрече президента РФ Владимира Путина с избранными главами регионов страны.

"Очень интересный проект запускает Минэкономики, проект направлен на повышение производительности труда. У нас в него вошло 21 предприятие. Мы рассчитываем посмотреть здесь на связку с нашим IT-кластером, как цифровая экономика и IT-технологии внедрять на практике в повышение производительности труда", - сообщил Решетников главе государства.

Проект программы "Повышение производительности труда и поддержки занятости", представленный Минэкономразвития предусматривает выделение на эти цели из федерального бюджета 29 млрд рублей до 2020 года. Большую часть суммы предполагается направить на решение проблемы безработицы.

В этом году в программу планируется включить пять регионов, в 2018 и 2019 годах в ней примут участие по десять регионов.

В регионах - участниках программы отберут компании и наймут им за счет бюджета консультантов, которые предложат кратко-, средне- и долгосрочные меры по повышению производительности труда.

Вторым этапом программы станет помощь работодателям в найме уволенных из отобранных предприятий сотрудников: такие компании получат налоговые преференции - например, отсрочку уплаты налогов в размере социальных взносов.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаил Бабич отметил, что Пермский край по своему потенциалу - "один из лучших регионов в стране", что в нем "заложены фундаментальные вещи, начиная от образования, интеллектуальной элиты, до цифрового кластера, который здесь сформирован, который сегодня конкурирует не только в рамках России, но и на мировом уровне".

До этого, 8 сентября, президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Пермь, где ознакомился с развитием цифровой экономики в регионе и встретился с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края. По итогам встречи Путин согласился с предложением IT-сообщества об организации в Перми федерального центра робототехники.