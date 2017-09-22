Форум "Алкогольный рынок: от запретов к развитию". Видеотрансляция

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В отеле "Ритц Карлтон Москва" ТАСС совместно с Союзом российских пивоваров проводит форум "Алкогольный рынок: от запретов к развитию". Главной темой мероприятия станет обсуждение тенденций развития алкогольного сектора в России. Среди актуальных вопросов: влияние индустрии на экономику страны, эффективность механизма регулирования и проблематика нелегального рынка, а также развитие культуры потребления.
В форуме принимают участие заместитель министра финансов Российской Федерации Илья Трунин, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, глава Союза потребителей России Петр Шелищ, председатель Совета Союза российских пивоваров Андрей Губка, президент Союза производителей алкогольной продукции, вице-президент холдинга "Русский стандарт" Игорь Косарев, президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Яцек Пастушка, советник по стратегическому развитию "Абрау-Дюрсо" Сергей Столяров, президент бизнес-подразделения стран Восточной Европы AB InBev, президент AB InBev Россия Дмитрий Шпаков.