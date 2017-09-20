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"Алроса" сохраняет планы по добыче алмазов, несмотря на аварию на руднике

Экономика и бизнес
20 сентября, 17:53 UTC+3 МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Компания намерена остаться основным налогоплательщиком в бюджете Якутии в 2018 году

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Компания "Алроса" сохраняет на этот год планы по добыче и продаже алмазов, несмотря на аварию на руднике "Мир". Об этом заявил президент компании Сергей Иванов на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"В части сбыта алмазов мировой рынок сегодня стабилен, хотя некоторая волатильность ожидается в среднесрочной перспективе. Тем не менее, планы по продажам и по добыче по этому году, даже несмотря на произошедшую аварию [на руднике "Мир"], мы полностью выполним. Компания сегодня является основным налогоплательщиком в бюджет Якутии, мы останемся основным налогоплательщиком и в следующем году. Компания также сегодня платит 50% от прибыли по МСФО, и мы сегодня не видим каких-либо причин корректировки этих показателей, компания продолжит показывать хорошие результаты в следующем году", - сказал Иванов.

Он доложил премьер-министру, что за последние несколько месяцев удалось снизить издержки по ряду направлений, в частности, у компании "нет роста издержек по первому полугодию 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года". Кроме того, по словам главы "Алросы", компания является одним из передовиков среди госкомпаний в части привлечения к закупкам предприятий малого и среднего бизнеса. "Сегодня доля закупок у малого бизнеса в общем объеме закупок компании составляет больше трети, малый бизнес участвует, в том числе, в закупках с преференциями", - сказал Иванов.

Также, по его словам, "Алроса" существенно сократила закупки импортного оборудования и постепенно переходит на отечественную технику, отечественные масла, и эта работа будет продолжена до конца года и в следующем году.

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Авария на руднике "Мир" в Якутии
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