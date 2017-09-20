Минэнерго назвало условия для запрета в России ламп накаливания мощностью выше 50 Вт

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Запрет ламп накаливания мощностью выше 50 Вт может состояться не скоро - только в случае выполнения ряда условий, это процесс может занять от года до нескольких лет. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сказал заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.

"В нашем представлении есть ключевые условия, которые государство должно создать и только после этого данные ограничения могли бы быть предложены правительству для введения", - сказал он.

Инюцын отметил, что речь идет о создании качественной и доступной альтернативы лампам накаливания, развитии собственной промышленности в этой отрасли, введении сертификации и обязательном введении гарантийного срока на лампочки.

"Если государство что-то запрещает, то альтернатива должна стоить реальных денег, окупаться, быть качественной и доступной", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России прорабатывает возможность запрета оборота ламп накаливания мощностью свыше 50 Вт. При этом Инюцын отмечал, что речь идет только о рассмотрении такого предложения: "Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы".