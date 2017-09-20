РФ может ограничить ввоз сербских фруктов при повторных выявлениях подкарантинных объектов

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор может ограничить ввоз сербских нектаринов, слив и персиков при дальнейших выявлениях в продукции подкарантинных объектов. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.
"Учитывая важность обеспечения фитосанитарной безопасности территории Российской Федерации, Россельхознадзор считает необходимым продолжить совместный предотгрузочный мониторинг подкарантинной продукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию, а также при дальнейшем выявлении карантинных объектов будет вынужден принять меры ограничительного характера на ввоз подкарантинной продукции происхождением Республики Сербия на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в последнее время участились случаи поступления на территорию России подкарантинной продукции, зараженной карантинным объектом - восточная плодожорка. Так, в августе - сентябре текущего года было выявлено 12 случаев обнаружений указанного карантинного объекта в партиях нектарин, слив, персиков.