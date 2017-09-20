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РФ может ограничить ввоз сербских фруктов при повторных выявлениях подкарантинных объектов

Экономика и бизнес
20 сентября, 17:56 UTC+3 МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Россельхознадзор считает необходимым продолжить совместный предотгрузочный мониторинг продукции, предназначенной для экспорта в Россию

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор может ограничить ввоз сербских нектаринов, слив и персиков при дальнейших выявлениях в продукции подкарантинных объектов. Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

"Учитывая важность обеспечения фитосанитарной безопасности территории Российской Федерации, Россельхознадзор считает необходимым продолжить совместный предотгрузочный мониторинг подкарантинной продукции, предназначенной для экспорта в Российскую Федерацию, а также при дальнейшем выявлении карантинных объектов будет вынужден принять меры ограничительного характера на ввоз подкарантинной продукции происхождением Республики Сербия на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в последнее время участились случаи поступления на территорию России подкарантинной продукции, зараженной карантинным объектом - восточная плодожорка. Так, в августе - сентябре текущего года было выявлено 12 случаев обнаружений указанного карантинного объекта в партиях нектарин, слив, персиков.

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