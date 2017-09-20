"М.Видео" и "Эльдорадо" не меняют инвестиционных планов в связи с ситуацией с Бинбанком

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "М.Видео" и "Эльдорадо" сообщили, что работают в обычном режиме и не планируют сокращать инвестиционную деятельность в связи с проблемами Бинбанка, акционерами которого являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4%). Шишханов и Гуцериев также владеют группой "Сафмар", в которую входят "М.Видео" и "Эльдорадо".

Ранее Бинбанк (12-е место по размеру активов среди российских банков) обратился в ЦБ РФ с просьбой о санации через Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор заявил, что примет решение в ближайшее время. Кроме того, ЦБ предоставил Бинбанку средства для поддержания ликвидности.

Как сообщили ТАСС в "Эльдорадо", компания продолжает операционную работу и открытие новых магазинов в обычном режиме, сокращения инвестиций не планируется.

"Группа "М.Видео" имеет публичную финансовую отчетность без долга, компания работает в обычном режиме, инвестиции реализуются в соответствии с планами", - отметили в свою очередь в "М.Видео".

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Региональная сеть банка насчитывает около 500 офисов по всей стране. По данным ЦБ, Бинбанк занимает 8-е место среди российских банков по объему вкладов физлиц и 12-е место - по размеру активов.