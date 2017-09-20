Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"М.Видео" и "Эльдорадо" не меняют инвестиционных планов в связи с ситуацией с Бинбанком

Экономика и бизнес
20 сентября, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Ранее Бинбанк обратился в ЦБ с просьбой о санации через Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор заявил, что примет решение в ближайшее время

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "М.Видео" и "Эльдорадо" сообщили, что работают в обычном режиме и не планируют сокращать инвестиционную деятельность в связи с проблемами Бинбанка, акционерами которого являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4%). Шишханов и Гуцериев также владеют группой "Сафмар", в которую входят "М.Видео" и "Эльдорадо".

Смотрите также

Что нужно знать о проблемах Бинбанка

Ранее Бинбанк (12-е место по размеру активов среди российских банков) обратился в ЦБ РФ с просьбой о санации через Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор заявил, что примет решение в ближайшее время. Кроме того, ЦБ предоставил Бинбанку средства для поддержания ликвидности.

Как сообщили ТАСС в "Эльдорадо", компания продолжает операционную работу и открытие новых магазинов в обычном режиме, сокращения инвестиций не планируется.

"Группа "М.Видео" имеет публичную финансовую отчетность без долга, компания работает в обычном режиме, инвестиции реализуются в соответствии с планами", - отметили в свою очередь в "М.Видео".

Бинбанк основан 1 ноября 1993 года. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Региональная сеть банка насчитывает около 500 офисов по всей стране. По данным ЦБ, Бинбанк занимает 8-е место среди российских банков по объему вкладов физлиц и 12-е место - по размеру активов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ситуация вокруг Бинбанка
Темы
Санация на финансовом рынке
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Порошенко попросил Совбез разместить миссию ООН в Донбассе как можно быстрее
4
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
5
Железная дорога в обход Украины. Досье
6
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
7
Захарова считает, что актера Моргана Фримена подставили
Темы дня
Новости партнеров
Реклама