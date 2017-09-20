Власти Петербурга продлили работу Центра импортозамещения в Ленэкспо до конца 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Деятельность Центра импортозамещения в выставочном комплексе "Ленэкспо" продлена до конца 2018 года. Соглашение об этом подписали в среду генеральный директор "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Сергей Воронков и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в рамках Петербургского международного инновационного форума. Ранее соглашение с владельцем выставочного павильона было подписано на 2015-2017 годы.

"Принято решение о развитии центра. За весь период его работы в экспозиции приняли участие более 1,5 тыс. организаций", - сообщили ТАСС в комитете по промышленной политике и инновациям, в ведении которого находится центр.

По данным комитета, за три года проведено более тысячи деловых мероприятий, в которых приняли участие более 52 тыс. специалистов из 40 российских регионов.

Центр импортозамещения и локализации открылся на базе выставочного комплекса "Ленэкспо" в 2015 году в рамках Петербургского международного экономического форума для снижения зависимости от импорта.

Он стал первым и пока единственным в России. Центр представляет собой площадку для постоянной экспозиции крупнейших городских предприятий с аналогами зарубежной продукции, проведения консультаций и деловых переговоров. В числе участников экспозиции - также комитеты городской администрации и их ведомства, которые теперь при госзаказе отдают предпочтение местным промышленникам.

Открытие центра стало одним из пунктов по замещению импорта в рамках антикризисного плана Смольного, принятого в феврале 2015 года. Затем здесь также был открыт центр поддержки экспорта.

На его основе начала работать база замещения импорта в разных отраслях промышленности, в ней собраны данные о продукции российского производства из 1150 компаний, предлагающих более 39 тыс. товарных позиций отечественного производства.