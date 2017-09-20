Медведев проведет 22 сентября совещание по сельскому хозяйству

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что планирует в эту пятницу, 22 сентября, провести совещание по сельскому хозяйству.

На встрече в среду с губернатором Курской области Александром Михайловым премьер-министр отметил, что в стране завершается сбор урожая. "Я собираюсь в пятницу провести совещание [по этой теме]", - сказал он.

Медведев попросил главу региона доложить о том, как обстоят дела в Курской области со сбором урожая. Михайлов отметил, что несмотря на некоторые неблагоприятные климатические условия этого года, системная работа, которая велась в отрасли, дала возможность получить хороший урожай. Регион рассчитывает в этом году собрать порядка 5 млн тонн крупяных культур, что превысит рекордные для Курской области показатели 2016 года. Михайлов подчеркнул, что Курская область на протяжении пяти - шести лет сохраняет за собой шестое место в стране по сбору крупяных культур.

По словам главы области, здесь завершается работа по севу озимых культур, ведется активная уборка урожая сахарной свеклы. Губернатор добавил, что в области в этом году планируется собрать порядка 5 млн тонн сахарной свеклы и произвести порядка 500 тыс. тонн сахара. "Мы готовы снабжать другие регионы России и поучаствовать в поставках на экспорт", - сказал Михайлов. Премьер-министр согласился, что экспорт сахара является также важной экспортной позицией наравне с зерном. Глава региона рассказал о планах поставок из Курской области сахара и муки во Вьетнам, такие переговоры, по его словам, ведутся с вьетнамской стороной.

Михайлов также рассказал Медведеву о том, что компания "Мираторг" запустила в области проект по производству мяса с объемом инвестиций 165 млрд рублей. Развитие проекта рассчитано на четыре года, к работе строители приступили накануне, добавил глава Курской области. "Еще не по всем мясным позициям достигнуты показатели, установленные Доктриной продовольственной безопасности, здесь есть куда развиваться", - ответил ему премьер-министр России.