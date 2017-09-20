Украина получит €600 млн от ЕС к концу года или в начале 2018 года

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БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Украина получит от Евросоюза последний транш в размере €600 млн в рамках макрофинансовой программы помощи стране. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком.
"Мы обсудили последние шаги по финализации получения транша в €600 млн. Остаются невыполненными некоторые условия, в частности, по вопросу борьбы с коррупцией. Договорились быть на связи, ожидается закончить программу помощи до конца года или в самом начале следующего года", - сказал он, подчеркнув, что Брюссель ждет в ближайший месяц ясности от Киева по выполнению оставшихся требований.
Еврокомиссия 16 марта одобрила выделение Украине второго транша в размере €600 млн в рамках макрофинансовой помощи. Как подчеркивали в ЕК, вместе с этим траншем макрофинансовая помощь, предоставленная ЕС Украине с 2014 года, достигает €2,81 млрд.
В июле 2015 года Еврокомиссия выделила Киеву €600 млн - первый транш в рамках новой программы макрофинансовой помощи, общий бюджет которой составляет €1,8 млрд. Позже планировалось предоставить еще €1,2 млрд при условии успешных реформ. 600 млн евро Украина рассчитывала получить в конце 2015 года, еще 600 млн - в начале 2016 года, но средства не поступили.
Задержка с финансированием возникла, в частности, из-за введенным на Украине мораторием на экспорт леса. Мораторий на экспорт так называемого леса-кругляка действует с 1 декабря 2015 года. Он запрещает его экспортировать в ЕС в течение 10 лет.