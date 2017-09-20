Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Украина получит €600 млн от ЕС к концу года или в начале 2018 года

Экономика и бизнес
20 сентября, 18:29 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 20, сентября. /ТАСС

По словам вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, "остаются невыполненными некоторые условия, в частности, по вопросу борьбы с коррупцией"

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Украина получит от Евросоюза последний транш в размере €600 млн в рамках макрофинансовой программы помощи стране. Об этом заявил вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на пресс-конференции по итогам встречи с министром финансов Украины Александром Данилюком.

"Мы обсудили последние шаги по финализации получения транша в €600 млн. Остаются невыполненными некоторые условия, в частности, по вопросу борьбы с коррупцией. Договорились быть на связи, ожидается закончить программу помощи до конца года или в самом начале следующего года", - сказал он, подчеркнув, что Брюссель ждет в ближайший месяц ясности от Киева по выполнению оставшихся требований.

Еврокомиссия 16 марта одобрила выделение Украине второго транша в размере €600 млн в рамках макрофинансовой помощи. Как подчеркивали в ЕК, вместе с этим траншем макрофинансовая помощь, предоставленная ЕС Украине с 2014 года, достигает €2,81 млрд.

В июле 2015 года Еврокомиссия выделила Киеву €600 млн - первый транш в рамках новой программы макрофинансовой помощи, общий бюджет которой составляет €1,8 млрд. Позже планировалось предоставить еще €1,2 млрд при условии успешных реформ. 600 млн евро Украина рассчитывала получить в конце 2015 года, еще 600 млн - в начале 2016 года, но средства не поступили.

Задержка с финансированием возникла, в частности, из-за введенным на Украине мораторием на экспорт леса. Мораторий на экспорт так называемого леса-кругляка действует с 1 декабря 2015 года. Он запрещает его экспортировать в ЕС в течение 10 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Захарова считает, что актера Моргана Фримена подставили
3
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
4
Железная дорога в обход Украины. Досье
5
Порошенко попросил Совбез разместить миссию ООН в Донбассе как можно быстрее
6
Вернуть зрение за 10 минут: революционная технология нижегородских офтальмологов
7
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама