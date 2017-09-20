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Москва не видит рисков для дольщиков после негативного отчета по "Донстрою"

Экономика и бизнес
20 сентября, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

По словам представителя Москомстройинвеста, "Донстрой" во втором квартале сдавал отчетность, в котором показатели финансовой устойчивости были на уровне нормы

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Москомстройинвест не видит рисков для дольщиков в связи с предупреждением компании-оценщика "Бизнес вектор" о высоком риске банкротства головной структуры группы "Донстрой", компании "Дон-строй инвест". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе комитета.

"Донстрой" занимает лидирующее положение на рынке и входит в топ-10 крупнейших застройщиков. Мы не можем говорить о каком-либо влиянии на наши отношения с "Донстроем" из-за опубликованного компанией "Бизнес вектор" отчета. "Донстрой" во втором квартале 2017 года сдавал нам отчетность. И в данном отчете не было превышено никаких нормативов, в том числе и по финансовой неустойчивости, у нас нет никаких замечаний и по привлечению денег дольщиков по 214-ФЗ - ничего не превышено и не принижено", - сказал собеседник агентства.

Как ранее в среду писала газета "Ведомости", "Бизнес вектор" указывает, что с декабря 2016 года "Дон-Строй Инвест", находится в "кризисно-неустойчивом состоянии".

"Донстрой" - один из крупнейших застройщиков премиальной недвижимости в Москве. Его общий портфель составляет более 8,4 млн кв. метров. Крупнейшие проекты - жилые комплексы "Символ" на 1,8 млн кв. метров и "Сердце столицы" на 860 тыс. кв. метров, отмечает издание.

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