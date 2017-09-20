Россельхознадзор снял запрет на поставку мяса с трех предприятий Белоруссии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор с 20 сентября отменяет временные ограничения на поставку мясной продукции с трех предприятий Белоруссии. Об этом говорится в материалах российского ведомства.

В частности, это касается ОАО "Александрийское", которое занимается производством мяса птицы, ООО "ЭкспортАльфаГрупп" (производство мяса, мясопродуктов и полуфабрикатов из крупного рогатого скота), а также ООО "Акдимол" (производство говядины и говяжьих субпродуктов).

В июне текущего года сообщалось о введении временных ограничений на ввоз продукции с этих предприятий. Среди причин называлась перемаркировка продукции, в частности на продукции "ЭкспортАльфаГрупп" имелось клеймение госветслужбы Белоруссии, а также нечитаемые оттиски ветеринарных клейм неизвестного происхождения.