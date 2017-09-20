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Кубинская компания планирует заказать 4 катамарана у судостроительного завода в Петербурге

Экономика и бизнес
20 сентября, 19:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, сентября. /ТАСС

Катамаран "Грифон" рассчитан на 250 пассажиров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Кубинская компания планирует заказать четыре пассажирских катамарана, рассчитанных на 250 человек каждый, из композитного материала - углепластика - у Средне-Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор предприятия Владимир Середохо.

Первый пассажирский катамаран проекта 23290 "Грифон" с корпусом из углепластика отечественного производства вместимостью 150 пассажиров, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе, был презентован 20 сентября в рамках форума "Нева".

Предполагается, что судно придет на смену "Метеорам", которые с 1980-х годов перевозят пассажиров по Неве в Петербурге. Катамаран "Грифон" благодаря использованию композитных материалов легче "Метеора", что делает его инновационным продуктом, не имеющим аналогов в России, также отличается больше дальностью плавания, пояснили в пресс-службе завода.

"Состоялись переговоры [с кубинской компанией]. Они будут [заказывать] двухпалубные [катамараны] на 250 пассажиров. Для южных морей альтернативы композиту нет (поскольку углепластик не подвергается коррозии - прим. ТАСС). Сейчас говорим пока о четырех судах", - сказал гендиректор, добавив, что к производству завод готов приступить уже в следующем году.

Название компании Середохо не уточнил и пояснил, что проект может быть адаптирован как для речных, так и морских перевозок. Вице-губернатор города Сергей Мовчан добавил, что власти города будут помогать предприятию выходить на зарубежный рынок.

Уникальное судно

Во время презентации судна председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс отметил, что катамаран - "это технологический прорыв, это начало многих разных серий" судов из композитных материалов.

Первую поездку с пассажирами судно совершит 20 октября. "Все ходовые завершим 15 октября, к транспортному форуму (Форум пассажирского транспорта - прим. ТАСС), 20 октября совершим ход от Шлисенбурга до Петергофа и обратно", - сказал Середохо.

Катамаран выполнен в целях освоения новых технологий по заказу Минпромторга. Дальность плавания судна составляет 1000 км. Максимальная скорость - 29,5 узлов. Катамаран может эксплуатироваться при высоте волны 2 м (мореходность 4 балла).

Средне-Невский судостроительный завод - одно из ведущих предприятий судостроительной отрасли России. В числе его продуктов - тральщики "Александрит" проекта 12700, которые имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Тральщики спроектированы ЦМКБ "Алмаз".

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