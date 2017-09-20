Кубинская компания планирует заказать 4 катамарана у судостроительного завода в Петербурге

Задорнов: для оздоровления банка "Открытие" потребуется три-четыре годаЭкономика и бизнес 20 сентября, 20:05
Лавров: сила может применяться миротворцами ООН только для самообороны и защиты мандатаПолитика 20 сентября, 19:40
Портрет легенды отечественной разведки Кима Филби выставлен в галерее Шилова в МосквеКультура 20 сентября, 19:40
ФК "Авангард" впервые в истории вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв ЦСКАСпорт 20 сентября, 19:32
Колобков обсудил с руководителями спортивных федераций ход подготовки к ОИ-2018Спорт 20 сентября, 19:29
УЕФА до конца сезона закончит расследование о нарушении финансового fair play клубом ПСЖСпорт 20 сентября, 19:28
СБ ООН принял резолюцию в поддержку реформы миротворческой деятельностиМеждународная панорама 20 сентября, 19:22
Курс на Восток: как проходили финалы еврокубков на постсоветском пространствеСпорт 20 сентября, 19:17
Голландец Дюмулен выиграл индивидуальную велогонку с раздельным стартом на чемпионате мираСпорт 20 сентября, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Кубинская компания планирует заказать четыре пассажирских катамарана, рассчитанных на 250 человек каждый, из композитного материала - углепластика - у Средне-Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор предприятия Владимир Середохо.
Первый пассажирский катамаран проекта 23290 "Грифон" с корпусом из углепластика отечественного производства вместимостью 150 пассажиров, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе, был презентован 20 сентября в рамках форума "Нева".
Предполагается, что судно придет на смену "Метеорам", которые с 1980-х годов перевозят пассажиров по Неве в Петербурге. Катамаран "Грифон" благодаря использованию композитных материалов легче "Метеора", что делает его инновационным продуктом, не имеющим аналогов в России, также отличается больше дальностью плавания, пояснили в пресс-службе завода.
"Состоялись переговоры [с кубинской компанией]. Они будут [заказывать] двухпалубные [катамараны] на 250 пассажиров. Для южных морей альтернативы композиту нет (поскольку углепластик не подвергается коррозии - прим. ТАСС). Сейчас говорим пока о четырех судах", - сказал гендиректор, добавив, что к производству завод готов приступить уже в следующем году.
Название компании Середохо не уточнил и пояснил, что проект может быть адаптирован как для речных, так и морских перевозок. Вице-губернатор города Сергей Мовчан добавил, что власти города будут помогать предприятию выходить на зарубежный рынок.
Во время презентации судна председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс отметил, что катамаран - "это технологический прорыв, это начало многих разных серий" судов из композитных материалов.
Первую поездку с пассажирами судно совершит 20 октября. "Все ходовые завершим 15 октября, к транспортному форуму (Форум пассажирского транспорта - прим. ТАСС), 20 октября совершим ход от Шлисенбурга до Петергофа и обратно", - сказал Середохо.
Катамаран выполнен в целях освоения новых технологий по заказу Минпромторга. Дальность плавания судна составляет 1000 км. Максимальная скорость - 29,5 узлов. Катамаран может эксплуатироваться при высоте волны 2 м (мореходность 4 балла).
Средне-Невский судостроительный завод - одно из ведущих предприятий судостроительной отрасли России. В числе его продуктов - тральщики "Александрит" проекта 12700, которые имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика. Тральщики спроектированы ЦМКБ "Алмаз".