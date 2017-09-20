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Порядка 30 министров подтвердили участие в Российской энергетической неделе

Экономика и бизнес
20 сентября, 21:20 UTC+3 АЛЖИР АЛЖИР 20, сентября. /ТАСС

Об этом журналистам сообщил российский министр энергетики Александр Новак

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АЛЖИР, 20 сентября. /ТАСС/. Около 30 министров из стран, входящих во ФСЭГ (Форум стран - экспортеров газа) и ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти), подтвердили свое участие в Российской энергетической неделе 3-7 октября. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Около 30 министров на сегодняшний день подтвердили участие", - сказал он.

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ФСЭГ - международная межправительственная организация, сформированная в 2008 году из ранее действующего неформального объединения стран - производителей и экспортеров газа. Членами ФСЭГ являются 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Семь стран имеют статус наблюдателей (Нидерланды, Норвегия, Казахстан, Ирак, Оман, Перу и Азербайджан).

ОПЕК - организация стран - экспортеров нефти, в ее состав входит 14 членов, среди которых Саудовская Аравия, Ирак, Иран, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Катар, Венесуэла, Эквадор, Нигерия, Ливия, Ангола, Габон и Экваториальная Гвинея. До ноября 2016 года в картель входила и Индонезия, но ее членство было приостановлено, так как страна не соответствовала статусу нетто-экспортера нефти.

Российская энергетическая неделя пройдет в Москве в ЦВЗ "Манеж" и Санкт-Петербурге в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 3 по 7 октября. В его работе будут участвовать главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты. Цель мероприятия - обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

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