Задорнов: для оздоровления банка "Открытие" потребуется три-четыре года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Для оздоровления банка "ФК Открытие" потребуется три-четыре года.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, который по окончании работы временной администрации возглавит "ФК Открытие".

Он отметил, что размер кредитной линии ЦБ, предоставленной банку, составляет 1 трлн рублей.

Также, по его словам, масштаб докапитализации, необходимой банку, меньше 1 трлн рублей.

Субординированные облигации "ФК Открытие" будут списаны вместе с капиталом. "После объявления о санации "Открытия" облигации торгуются абсолютно нормально, кроме субординированного долга, который списывается вместе с капиталом предыдущих собственников", - сказал он.