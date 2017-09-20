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Португалия и Татарстан будут сотрудничать в энергетике и строительстве дорог

Экономика и бизнес
20 сентября, 20:28 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 20, сентября. /ТАСС

По словам президента республики Рустама Минниханова, еще одним перспективным направлением является агропромышленный комплекс

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КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Португалии и Татарстана планируют сотрудничать в сферах дорожного хозяйства и энергетики, сообщил в среду журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Один проект касается поверхности дорог. <...> Второй проект - это автоматизированная система управления электросетевым хозяйством, это тоже проект, который дает значительную выгоду. <...> Мы будем сотрудничать [по данным направлениям]", - сказал он после заседания смешанной комиссии по экономическому, промышленному и техническому сотрудничеству между РФ и Португалией в Казани.

По словам Минниханова, также перспективным направлением сотрудничества является агропромышленный комплекс, при этом работа должна вестись не только с крупным бизнесом, но и с малыми и средними предприятиями.

"Наша республика придает большое значение расширению деловых связей с португальскими партнерами. Мы поставляем вам топливо, каучук, изделия из древесины. Из Португалии к нам поступают автомобили и различное оборудование", - отметил он.

Почетный представитель Торгово-промышленной палаты России в Португалии Игорь Золкин во время встречи с Миннихановым 20 сентября сообщил, что накануне состоялся ряд встреч с португальскими коллегами и стороны определили приоритетные направления развития взаимодействия - есть 15 проектов, которые стороны готовы совместно реализовывать, при этом 7-8 проектов связаны с Татарстаном.

По данным Приволжского таможенного управления, товарооборот за январь - июнь между Португалией и Татарстаном вырос в 1,5 раза и составил порядка $52,9 млн, за аналогичный период прошлого года - около $34,9 млн.

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