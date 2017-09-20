Португалия и Татарстан будут сотрудничать в энергетике и строительстве дорог

Каррера: между футболистами и тренерами "Спартака" никогда не было недопониманияСпорт 20 сентября, 21:43
Киев не продлевает закон о статусе Донбасса, вопрос могут перенести в нормандский форматМеждународная панорама 20 сентября, 21:31
ФРС США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровнеЭкономика и бизнес 20 сентября, 21:13
Глава ФИФА: рост стоимости трансферов в футболе превращает их в крысиные бегаСпорт 20 сентября, 21:10
Фонд Ди Каприо выделит $20 млн на природоохранную деятельностьОбщество 20 сентября, 21:04
В Мексике объявлен трехдневный траур по жертвам землетрясенияПроисшествия 20 сентября, 20:56
Два мяча Промеса помогли "Спартаку" обыграть "Кубань" в матче 1/16 финала Кубка РоссииСпорт 20 сентября, 20:53
Марку с изображением Марины Цветаевой выпустят к 125-летию поэтессыКультура 20 сентября, 20:48
Тренер ЦСКА Гончаренко не жалеет о решении выпустить на матч Кубка России резервистовСпорт 20 сентября, 20:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Португалии и Татарстана планируют сотрудничать в сферах дорожного хозяйства и энергетики, сообщил в среду журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Один проект касается поверхности дорог. <...> Второй проект - это автоматизированная система управления электросетевым хозяйством, это тоже проект, который дает значительную выгоду. <...> Мы будем сотрудничать [по данным направлениям]", - сказал он после заседания смешанной комиссии по экономическому, промышленному и техническому сотрудничеству между РФ и Португалией в Казани.
По словам Минниханова, также перспективным направлением сотрудничества является агропромышленный комплекс, при этом работа должна вестись не только с крупным бизнесом, но и с малыми и средними предприятиями.
"Наша республика придает большое значение расширению деловых связей с португальскими партнерами. Мы поставляем вам топливо, каучук, изделия из древесины. Из Португалии к нам поступают автомобили и различное оборудование", - отметил он.
Почетный представитель Торгово-промышленной палаты России в Португалии Игорь Золкин во время встречи с Миннихановым 20 сентября сообщил, что накануне состоялся ряд встреч с португальскими коллегами и стороны определили приоритетные направления развития взаимодействия - есть 15 проектов, которые стороны готовы совместно реализовывать, при этом 7-8 проектов связаны с Татарстаном.
По данным Приволжского таможенного управления, товарооборот за январь - июнь между Португалией и Татарстаном вырос в 1,5 раза и составил порядка $52,9 млн, за аналогичный период прошлого года - около $34,9 млн.