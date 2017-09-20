Глава ВТБ 24 ожидает роста российской экономики в 2017 году на уровне 2%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент - председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов ожидает, что рост российской экономики в 2017 году составит 2%.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Экономический рост будет около 2% в этом году. Больше 2%, возможно, в следующем", - сказал он.