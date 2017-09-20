Глава ВТБ 24 ожидает в 2017 году роста розничного кредитования в РФ на 10%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов прогнозирует рост розничного кредитования в России примерно на 10% в 2017 году.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Этот год даст прирост портфелей розничных кредитов по системе процентов десять", - сказал он.