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Глава ВТБ 24 ожидает в 2017 году роста розничного кредитования в РФ на 10%

Экономика и бизнес
20 сентября, 20:37 UTC+3

Об этом Михаил Задорнов сообщил в эфире телеканала "Россия 24"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов прогнозирует рост розничного кредитования в России примерно на 10% в 2017 году.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Этот год даст прирост портфелей розничных кредитов по системе процентов десять", - сказал он.

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Персоны
Задорнов, Михаил Николаевич
Страны
Россия
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