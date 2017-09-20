ФРС США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне

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ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 1-1,25%.
Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
"Информация, полученная со времени июльского заседания Комитета ФРС по открытому рынку (руководящий орган ФРС - прим. ТАСС), показывает, что рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность нарастает умеренными темпами в этом году", - указывается в итоговом заявлении. Отдельно в документе подчеркивается, что в октябре комитет начнет программу сокращения объема своих вложений в облигации и другие ценные бумаги, который составляет $4,5 трлн.
ФРС особо выделила влияние на экономику США последствий ураганов. "Ураганы "Харви", "Ирма" и "Мария" разрушили многие населенные пункты, создав серьезные трудности. Связанные со стихийными бедствиями разрушения и [последующее] восстановление затронут экономическую активность в ближайшем времени, но прошлый опыт показывает, что ураганы вряд ли существенно изменят курс экономики страны в целом в среднесрочной перспективе, - говорится в заявлении. - Более высокие цены на бензин и некоторые другие потребительские товары после ураганов, вероятно, приведут к временному повышению инфляции".
Тем не менее в перспективе руководящий комитет ФРС "по-прежнему ожидает" сохранения тех же тенденций "в условиях постепенной корректировки подхода к денежно-кредитной политике", то есть уровня процентных ставок. Что касается инфляции, за которой он также призван следить, она пока чуть ниже целевого ориентира в 2%, но "в среднесрочной перспективе должна стабилизироваться" примерно на этом уровне, указывается в заявлении.
Консенсус-прогноз агентства Bloomberg свидетельствовал о том, что лишь пять из 108 опрошенных экономистов ожидали повышения ставки на 25 б. п. - до 1,25-1,5% годовых. Остальные эксперты были уверены в сохранении учетной ставки в прежнем диапазоне. Кроме того, вероятность повышения ставки на заседании 19-20 сентября, исходя из фьючерсов на ставку по федеральным фондам, составляла лишь 0,6%, а вероятность сохранения - 99,4%.