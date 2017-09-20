WSJ: General Electric ради экономии отказывается от корпоративных самолетов и вертолетов

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация General Electric (GE) в целях сокращения расходов прекращает эксплуатацию почти всех корпоративных самолетов и вертолетов бизнес-класса, которые закупались для руководящего состава. Это решение вступает в силу в среду, сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal (WSJ).

GE держит несколько самолетов бизнес-класса, включая минимум два Challenger канадской авиастроительной корпорации Bombardier. Авиапарк использовался в течение десятилетий для доставки членов руководства компании на деловые встречи и совещания по всему миру. Как отмечает издание, GE практически обязывает своего генерального директора Джона Флэннери ради обеспечения личной безопасности пользоваться корпоративными самолетами и вертолетами как в служебных целях, так и во время личных путешествий. На всякий случай компания сохранит несколько воздушных судов, но в своих филиалах за пределами США.

"Как мы говорили раньше, мы выполняем план сокращения расходов на $2 млрд к концу 2018 года. В качестве составной части этого плана, начиная с сегодняшнего дня, мы сокращаем оказание корпоративных услуг в области воздушных перевозок и будем пользоваться чартерными компаниями при необходимости", - пояснили газете в GE.

WSJ обращает внимание на то, что данный шаг является отходом от прежних амбициозных замыслов компании. Во время переезда штаб-квартиры из Фэрфилда (штат Коннектикут) в Бостон (штат Массачусетс) GE согласовала с властями возможность резервирования в международном аэропорту Логан лотов для одного частного самолета и одного вертолета. Фирма также потребовала предоставить ей на ближайшем аэродроме ангар, рассчитанный на шесть самолетов бизнес-класса.

Курс на экономию средств провозгласил Флэннери, который 1 августа сменил Джеффа Иммельта на посту гендиректора компании и 1 января 2018 года возглавит ее совет директоров.

GE - многоотраслевая корпорация, занимающаяся производством многих видов техники, в том числе в области транспорта, энергетики и медицины.