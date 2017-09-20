Лучшие проекты в сфере региональной информатизации выбрали в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Лучшие практики применения информатизации в сфере госуслуг отметили в среду на закрытии Всероссийского форума региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT.2017". Победители отмечены в 14 номинациях.

В номинации "IТ в здравоохранении" отличились участники из Омской области, представившие информационно-аналитическую систему автоматизированной выписки рецептов "Электронный рецепт".

"Система автоматизирует процесс выписки рецептов на лекарственные средства, обеспечивает учет и контроль выписки рецептов, ведение единых регистров пациентов, мониторинг ситуации в сфере лекарственного обеспечения на территории региона", - пояснили в пресс-службе форума.

Представители Свердловской области отмечены в номинации "IT в социальной сфере". Их информационная система "Профилактика социального обслуживания" позволяет осуществлять учет и планирование мероприятий по обучению пожилых людей, отслеживает работу клубов и кружков.

Всего на форум приехали представители из более чем 50 регионов. На конкурс поступило 103 проекта, в финал вышло 43, в очной защите работ принимало участие 34 проекта.

Оргкомитет выбрал проекты, посвященные реализации информационных технологий в культуре и туризме, природопользовании и охране окружающей среды, здравоохранении, сфере дорожного хозяйства и транспорта, муниципальном управлении и других сферах.