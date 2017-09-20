Лучшие проекты в сфере региональной информатизации выбрали в Ярославле

Лыжник Крюков заявил, что полностью восстановился и может тренироваться без ограниченийСпорт 20 сентября, 23:13
МИД РФ ответил на слова Трампа о ситуации в ВенесуэлеПолитика 20 сентября, 22:43
Уверенность "Спартака" и неудача ЦСКА: клубы РФПЛ стартовали в Кубке РоссииСпорт 20 сентября, 22:28
Федун не собирается продавать "Спартак"Спорт 20 сентября, 21:52
Apple заявила о проблемах с сотовой связью в своих новых смарт-часахЭкономика и бизнес 20 сентября, 21:51
Каррера: между футболистами и тренерами "Спартака" никогда не было недопониманияСпорт 20 сентября, 21:43
Киев не продлевает закон о статусе Донбасса, вопрос могут перенести в нормандский форматМеждународная панорама 20 сентября, 21:31
Школьников и депутатов эвакуировали из-за очередной серии "минирований" по всей РоссииПроисшествия 20 сентября, 21:30
ФРС США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровнеЭкономика и бизнес 20 сентября, 21:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Лучшие практики применения информатизации в сфере госуслуг отметили в среду на закрытии Всероссийского форума региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT.2017". Победители отмечены в 14 номинациях.
В номинации "IТ в здравоохранении" отличились участники из Омской области, представившие информационно-аналитическую систему автоматизированной выписки рецептов "Электронный рецепт".
"Система автоматизирует процесс выписки рецептов на лекарственные средства, обеспечивает учет и контроль выписки рецептов, ведение единых регистров пациентов, мониторинг ситуации в сфере лекарственного обеспечения на территории региона", - пояснили в пресс-службе форума.
Представители Свердловской области отмечены в номинации "IT в социальной сфере". Их информационная система "Профилактика социального обслуживания" позволяет осуществлять учет и планирование мероприятий по обучению пожилых людей, отслеживает работу клубов и кружков.
Всего на форум приехали представители из более чем 50 регионов. На конкурс поступило 103 проекта, в финал вышло 43, в очной защите работ принимало участие 34 проекта.
Оргкомитет выбрал проекты, посвященные реализации информационных технологий в культуре и туризме, природопользовании и охране окружающей среды, здравоохранении, сфере дорожного хозяйства и транспорта, муниципальном управлении и других сферах.