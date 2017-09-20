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Глава ФРС рассчитывает остаться на посту до конца срока своих полномочий в 2018 году

Экономика и бизнес
20 сентября, 23:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, сентября. /ТАСС

Джанет Йеллен отказалась комментировать возможность остаться на этой должности на второй срок

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ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джанет Йеллен рассказала в среду, что собирается продолжить выполнять свои обязанности до окончания срока полномочий - 3 февраля 2018 года. Журналисты попросили ее прокомментировать планы остаться на второй срок во время пресс-конференции по итогам заседания руководящего комитета ФРС по открытому рынку.

"Я намерена продолжить выполнять свои обязанности до окончания срока полномочий", - отметила она, отказавшись комментировать возможность остаться на этой должности на второй срок. Глава ФРС также подчеркнула, что с начала года не проводила встреч с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее американский лидер заявил, что в конфиденциальном порядке рассматривает директора Национального экономического совета Гэри Кона в качестве преемника Йеллен. Однако Трамп уточнил, что пока не решил, стоит ли заменять ее. Он добавил, что к ней "по-прежнему испытывает большое уважение", оставляя открытой возможность продления срока ее полномочий.

Руководителем ФРС Йеллен назначил бывший президент США Барак Обама, в соответствии с законом это решение было утверждено и Конгрессом США.

ФРС, созданная на основании закона о Федеральном резерве от 23 декабря 1913 года, выполняет функции центрального банка страны. Она реализует монетарную политику США путем влияния на условия денежного обращения и ставку кредита. Главной целью при этом является достижение максимально возможной занятости населения, предупреждение кризисов и поддержание инфляции на низком уровне. ФРС объединяет 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах.

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