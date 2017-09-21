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Путин встретится с "капитанами бизнеса" и ознакомится с беспилотным авто в офисе "Яндекса"

Экономика и бизнес
21 сентября, 0:09 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Компания "Яндекс" в этом году отмечает свое двадцатилетие

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг посетит офис "Яндекса", где ознакомится с прототипом беспилотного автомобиля, сообщили в пресс-службе Кремля. Этим авто можно управлять с помощью программного обеспечения, произведенного "Яндексом".

Презентация беспилотного автомобиля

"Глава государства ознакомится с основными направлениями деятельности компании, - сообщили в пресс- службе. - В частности, президенту продемонстрируют работу обновленного алгоритма системы "Яндекс.Поиск", самого популярного в России интернет-поисковика, расскажут о разработках в области искусственного интеллекта, а также онлайн-сервисах, предоставляемых компанией пользователям интернета и качественно влияющим на улучшение условий жизни людей, - проекты в области телемедицины, образования, бизнеса, транспорта".

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Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с подготовкой этого мероприятия, сотрудники расскажут Путину о применении машинного обучения и анализа данных в разных сервисах "Яндекса". Компания в этом году отмечает свое двадцатилетие. Предполагается, что президент лично поздравит сотрудников "Яндекса" с юбилеем.

23 сентября "Яндексу" исполняется 20 лет. В этот день в 1997 году была представлена одноименная поисковая система. Работа над технологией для беспилотного автомобиля ведется в "Яндексе" с прошлого года, используются наработки в области машинного обучения компьютерного зрения и навигации.

Беспилотные машины могут самостоятельно ехать по заданному маршруту, а также определять и объезжать препятствия (в том числе другие автомобили и людей). В том случае, если препятствие объехать нельзя, машина останавливается. Проверка беспилотного автомобиля на дорогах общего пользования запланирована на 2018 год.

Встреча с ведущими бизнесменами

Также в четверг Путин встретится с представителями российский деловых кругов и объединений. Среди приглашенных в Кремль - более 50 бизнесменов, главы ведущих частных коммерческих структур и компаний с государственным участием, банков, общественных организаций.

"С представителями и деловых ассоциаций и организаций, и конкретно с капитанами российского бизнеса Путин поддерживает регулярный контакт, планируются контакты и на перспективу, в том числе на ближайшую перспективу", - заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Круг тем в ходе общения президента с капитанами российского бизнеса и представителями деловых организаций вполне очевиден - они связаны с работой бизнеса, с условиями для их работы, с теми проблемами, которые они поднимают, также в целом и с международной обстановкой, и с теми процессами, которые происходят у нас в стране", - сказал представитель Кремля.

"Конечно, интересны оценки той динамики, которая сейчас прослеживается в нашей экономике, - добавил он. - Им [бизнесменам] важно услышать, что называется, от первоисточника, подтверждение тех пока скромных, но позитивных тенденций в нашей экономике".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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