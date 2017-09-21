Московская область к 1 октября опубликует дорожную карту по долгостроям

ОДИНЦОВО /Московская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Московская область опубликует дорожную карту по долгостроящимся жилым комплексам к 1 октября 2017 года. Об этом заявил председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Мособлдумы Игорь Коханый в ходе первого выездного заседания рабочей группы областной Думы по проблемам пострадавших дольщиков.

"Они сейчас анализируются, эти карты. По идее, до конца сентября [2017 года] должны быть опубликованы - не только по вашему объекту, а по всем, - на сайте", - заявил он, отвечая на вопросы соинвесторов проблемного ЖК "Изумрудная долина".

Дорожные карты по достройке замороженных жилых комплексов Подмосковья уже предоставлены в Госдуму и Минстрой, заверил Коханый. Однако обнародование сводного плана действий по восстановлению прав обманутых участников долевого строительства произойдет после межведомственного согласования, пояснил глава комитета.

"Опубликуем после того, как завершим рабочий процесс переговоров, чтобы не вводить никого в заблуждение", - отметил Коханый. Публикация состоится на сайте Мособлдумы, продолжил парламентарий. "Будет создана страничка, где будет освещаться эта наша работа", - заключил он.

Регионы РФ, где существуют проблемные объекты долевого строительства (71 субъект), до 1 августа 2017 года должны были предоставить Минстрою дорожные карты по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр обманутых дольщиков. К этому сроку планы предоставили только 52 региона РФ, ранее заявлял министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Московская область предоставила в срок дорожную карту федеральному министерству, однако общественной публикации документа пока не состоялось.

Сводный перечень проблемных объектов долевого строительства в Московской области насчитывает 24 жилых комплекса, пострадавшими дольщиками официально считаются более 5 тыс. человек.