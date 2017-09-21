Глава Росреестра: все охранные зоны Байкала до конца года внесут в реестр недвижимости

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ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Все охранные зоны озера Байкал до конца года будут уточнены и внесены в единый реестр недвижимости. В том числе, в координатах будет определена Центральная экологическая зона Байкальской природной территории, сообщила журналистам замминистра экономического развития РФ - глава Росреестра Виктория Абрамченко перед сессией проходящего в Иркутске Межгосударственного совета по геодезии, картографии, кадастру и дистанционному зондированию Земли государств - участников СНГ.
"У нас есть предложение четко определить все охранные зоны вокруг озера Байкал в координатах, внести в реестр недвижимости, чтобы можно было сопоставить эти данные: вот земельные участки, вот объекты капитального строительства, а вот охранные зоны вокруг озера Байкал. <…> Мы сейчас в этом направлении уже работаем, до конца года хотим это сделать", - сказала Абрамченко.
Соответствующее поручение, по ее словам, было дано Федеральной кадастровой палате. Абрамченко уточнила, что проект по водоохранной зоне - волонтерский. "Мы выступаем катализатором, хотим "склеить" разные уровни власти, разных участников этого процесса и взять на себя такую инициативу. Новые охранные зоны вокруг озера Байкал - это обязанность федерального центра в лице Министерства природных ресурсов РФ, мы сейчас будем дополнительные консультации с коллегами проводить", - сказала замминистра.
По ее данным, сейчас в реестр недвижимости внесена только прибрежная полоса водоохранной зоны озера, но и она не очень точно. Глава Росреестра также сообщила, что подобная работа проводилась в Сочи перед Олимпиадой, и добавила, что в данном случае хорошим поводом для наведения порядка станет Год экологии.