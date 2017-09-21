Между Пекином и Шанхаем запустили поезда, перевозящие пассажиров со скоростью до 350 км/ч

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ШАНХАЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Китай запустил в коммерческую эксплуатацию между Пекином и Шанхаем новые поезда модели "Фусин", которые будут двигаться со скоростью до 350 км/ч. Об этом сообщает электронная версия шанхайской газеты "Синьминь ваньбао".
Таким образом поезд "Фусин" стал самым быстрым из всех находящихся в коммерческой эксплуатации высокоскоростных составов в мире. В июле 2017 года проходили тестовые прогоны поезда, во время которых проверялась его безопасность и надежность на максимальной скорости, которая может достигать 400 км/ч.
С 21 сентября поезда "Фусин" на ветке Пекин - Шанхай будут совершать семь поездок туда и обратно. Минимальное время в пути составит 4 часа 28 минут. Предыдущее поколение китайских поездов CRH380 разгонялись на этом маршруте максимум до 300 км/ч, а время пути составляло около шести часов.
Впервые поезда начали курсировать в Китае со скоростью до 350 км/ч по маршруту Пекин - Тяньцзинь в 2008 году, однако в 2011 году власти распорядились ограничить скорость движения до 250-300 км/ч.