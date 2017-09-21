Telenor выставил на продажу еще 5,1% акций VEON за $365 млн

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ТАСС, 21 сентября. Норвежская телекоммуникационная компания Telenor выставила на продажу 90 млн обыкновенных акций (5,1%) в форме ADS (американские депозитарные акции) международного телекоммуникационного холдинга VEON Ltd. Об этом сообщила в среду компания Telenor.
Позднее Telenor уточнила, что размещает бумаги по цене $4,15 за ADS. Таким образом, цена всего пакета составляет $365 млн, говорится в сообщении компании.
Организаторы сделки - Citigroup и Morgan Stanley. В III квартале 2016 года норвежская компания уже продала 163,9 млн ADS телекоммуникационного холдинга. В результате доля Telenor в VEON (тогда - Vimpelcom Ltd.) сократилась с 33% до 23,7%. В апреле этого года за 262,5 млн долларов были проданы еще 4% акций, доля снизилась до 19,7%.
После продажи 5,1% акций у Telenor останется 14,6% ADS Veon, норвежский оператор планирует обменять эти бумаги для конвертации или погашения конвертируемых бондов. Таким образом, эта сделка по продаже ADS - финальная, отмечает компания.