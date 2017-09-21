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Комиссия по ценным бумагам и биржам США сообщила о взломе своей базы данных

Экономика и бизнес
21 сентября, 7:15 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, сентября. /ТАСС

Комиссия полагает, что взлом не подорвал ее работу и не привел к систематическому возникновению угрозы повторных кибератак

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Неизвестные хакеры взломали систему защиты базы данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в которой хранятся сведения и документы тысяч частных компаний и финансовых организаций. Это могло привести к доступу посторонних лиц к "информации, не предназначенной для широкой публики". Об этом объявила в среду Комиссия по ценным бумагам и биржам.

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"Кибербезопасность имеет критически важное значение для операций на нашем рынке, риски значительны и во многих случаях возникают систематически", - подчеркнул в связи с этим председатель комиссии Джей Клейтон. "Мы должны быть начеку. Мы как в частном секторе, так и в государственном должны осознать, что проникновения будут происходить, а ключевым компонентом управления рисками в киберпространстве являются гибкость и способность быстрого восстановления", - добавил он.

Комиссия упомянула, что в 2016 году произошел инцидент с проникновением в систему регистрации и хранения документов EDGAR. В августе 2017 года стало известно, что данный инцидент позволил некоей стороне незаконно обогатиться на торгах. Уязвимым местом, которое обнаружили хакеры и которое в последствие было устранено, стало программное обеспечение тестового компонента EDGAR.

Комиссия полагает, что взлом не подорвал ее работу и не привел к систематическому возникновению угрозы повторных кибератак. По итогам проведенного расследования принято решение создать рабочую группу на уровне старшего звена отдела кибербезопасности, которая уполномочена заняться "координацией обмена информацией, мониторингом рисков и реагированием" [на внештатные ситуации] в структуре комиссии".

В тексте сообщения нет иных подробностей о взломе прошлого года и не содержится указаний на то, чьих рук это дело.

На позапрошлой неделе бюро кредитных историй Equifax сообщило, что в результате кибератак злоумышленники получили доступ к данным примерно 143 млн клиентов компании. Хакерам стали известны их имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений. Они также смогли получить доступ к номерам кредитных карт 209 тыс. человек.

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