Шишханов считает, что оздоровление Бинбанка займет от трех до восьми месяцев

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Председатель совета директоров Бинбанка и его основной акционер Микаил Шишханов считает, что оздоровление банка произойдет в течение трех - восьми месяцев. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я бы не назвал это санацией - это оздоровление, все-таки это разные понятия. Сам процесс будет от трех до шести - восьми месяцев, очень серьезный процесс. Главная задача - банк продолжает работать, никаких заморозок, требований, никаких bail-in. Правильно выстроенная бизнес-модель, правильный обсчет капитала, четкое структурирование всех процессов, чтобы эти процессы все были прозрачны, понятны для ЦБ", - сказал он.

По словам Шишханова, необходимость помощи банку стала очевидна еще к началу 2017 года. "В 2015-2016 годах рынок и экономика не выправлялись, и мы увидели, что с заемщиками беда, активы, к большому сожалению, не оздоравливаются. Стали понимать, что экономика банка хромает. Мы начали активно процесс возможной смены инвестора, в том числе на Рост банке", - пояснил Шишханов.

Бинбанк может продать свои активы, если возникнет необходимость обеспечения его эффективной деятельности.

"Банк будет вести свою операционную деятельность максимально эффективно для банка. Надо будет - продавать будет, активов у банка много. Мы, наверное, один из самых капитализированных банков с точки зрения активов", - сказал Шишханов.

По данным на 30 июня 2017 года, объем вкладов физлиц в Бинбанке составлял 539,8 млрд рублей. По размеру активов банк занимает 12-е место в банковской системе РФ. Основные акционеры банка - Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4% акций).