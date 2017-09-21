ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Арсенал"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Банк России отозвал с 21 сентября 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Арсенал". Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них. При этом с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.

Кроме того, ЦБ отмечает, что деятельность банка "Арсенал" характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Банк неадекватно оценивал величину принимаемого риска по активам, говорится в сообщении.

Ранее регулятор неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения. В соответствии с приказом Банка России в банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Согласно данным отчетности, банк, который является участником системы страхования вкладов, по величине активов на 1 сентября 2017 года занимал 495-е место в банковской системе РФ.