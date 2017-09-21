"Одноклассники" начали принимать штрафы ГИБДД

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть "Одноклассники" запустила приложение, с помощью которого можно проверить штрафы ГИБДД и оплатить их, говорится в сообщении компании.

Чтобы воспользоваться новой опцией, в этом приложении нужно один раз ввести номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля. Оплатить штраф можно с помощью "привязанной" к аккаунту в "Одноклассниках" банковской карты. Приложение доступно с мобильной версии соцсети и версии для десктопа, а также через приложения для iOS и Android.

Ранее "Одноклассники" объявили, что начали разрабатывать совместно с порталом "Госуслуги" сервис, который позволит получать популярные государственные услуги прямо в соцсети.

Аудитория "Одноклассников" составляет более 71 млн человек.