ЦБ принял решение о санации Бинбанка и Рост банка

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка и Рост банка, говорится в сообщении регулятора.
"В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора", - отмечается в пресс-релизе.
ЦБ не стал вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов при оздоровлении кредитных организаций. ЦБ также не будет применять механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) при оздоровлении данных банков.
"ПАО "Бинбанк" и АО "Рост банк", а также иные банки группы - АО "Бинбанк диджитал" (г. Москва) и АО "Уралприватбанк" (г. Екатеринбург) - продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки, - подчеркнули в ЦБ. - Банк России будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности".
Регулятор вводит временную администрацию в Бинбанк и Рост банк, в нее войдут представители ЦБ и ФКБС.
Днем ранее Банк России сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.