Минэнерго: переход с ламп накаливания на светодиоды сэкономит 10-15 млрд кВт/ч в год

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Отказ от ламп накаливания мощностью свыше 50 ватт в пользу светодиодных позволит экономить 10-15 млрд кВт/ч электроэнергии и 50-70 млрд рублей в год. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил замминистра энергетики РФ Антон Инюцын.

"Около 10-15 млрд кВт/ч в году может быть сэкономлено благодаря комплексному переходу населения на светодиодные лампы. Экономия может составить, если мы берем средний тариф, порядка 50-70 млрд рублей в год", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России прорабатывает возможность запрета оборота ламп накаливания мощностью свыше 50 Вт. При этом Инюцын отмечал, что речь идет только о рассмотрении такого предложения: "Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы".

Государство уже ограничивало продажу ламп накаливания - в 2011 году был введен полный запрет на производство и продажу ламп накаливания мощностью 100 Вт.