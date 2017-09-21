Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэнерго: переход с ламп накаливания на светодиоды сэкономит 10-15 млрд кВт/ч в год

Экономика и бизнес
21 сентября, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В ведомстве прорабатывают возможность запрета оборота ламп накаливания мощностью свыше 50 Вт

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Отказ от ламп накаливания мощностью свыше 50 ватт в пользу светодиодных позволит экономить 10-15 млрд кВт/ч электроэнергии и 50-70 млрд рублей в год. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил замминистра энергетики РФ Антон Инюцын.

Смотрите также
Производство ламп накаливания

Накал не спадает: почему россияне медленно переходят на энергосберегающие лампы

"Около 10-15 млрд кВт/ч в году может быть сэкономлено благодаря комплексному переходу населения на светодиодные лампы. Экономия может составить, если мы берем средний тариф, порядка 50-70 млрд рублей в год", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России прорабатывает возможность запрета оборота ламп накаливания мощностью свыше 50 Вт. При этом Инюцын отмечал, что речь идет только о рассмотрении такого предложения: "Нужно взвешивать, готова ли промышленность заместить эти объемы".

Государство уже ограничивало продажу ламп накаливания - в 2011 году был введен полный запрет на производство и продажу ламп накаливания мощностью 100 Вт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Николая Караченцова перевели в реанимацию
2
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Украина выплатила РФ £1,16 млн судебных издержек по иску о долге в $3 млрд
5
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
6
Меланья Трамп стала объектом насмешек в соцсетях за выбор наряда для речи в Нью-Йорке
7
СМИ: Меланья Трамп дала Хорватии сутки на то, чтобы убрать из Загреба билборды с ее фото
Темы дня
Новости партнеров
Реклама