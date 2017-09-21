АКРА: решение ЦБ по Бинбанку было ожидаемым и логичным

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Решение Банка России о мерах по повышению финансовой устойчивости Бинбанка было ожидаемым и, с учетом системной значимости банка, логичным для сохранения его финансовой стабильности. Об этом заявил ТАСС старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Кирилл Лукашук.

"Решение Банка России было ожидаемым, и с учетом системной значимости банка логичным с точки зрения предотвращения дестабилизации финансовой системы", - сказал он, отметив, что "это - хорошие новости".

Банк России 21 сентября принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка и Рост банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. При этом ЦБ не стал вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов и применять механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in). Одновременно регулятор ввел в Бинбанк и Рост банк с 20 сентября временные администрации из числа сотрудников ЦБ и Фонда консолидации банковского сектора.

Бинбанк, Рост банк, а также иные банки группы - московский "Бинбанк диджитал" и екатеринбургский Уралприватбанк - продолжат работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки, подчеркнули в ЦБ. Банк России, в свою очередь, будет оказывать финансовую поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности.