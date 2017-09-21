Глава Бинбанка: поддержка ЦБ обеспечит бесперебойную работу и исполнение всех обязательств

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Финансовая и управленческая поддержка Банка России позволит Бинбанку работать бесперебойно и выполнять все обязательства перед клиентами.
Об этом сообщил через пресс-службу председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович.
ЦБ объявил о финансовом оздоровлении Бинбанка с помощью средств Фонда консолидации банковского сектора и вводе временной администрации в банк.
"Благодаря поддержке ЦБ РФ обеспечена бесперебойная работа банка, средств достаточно для исполнения всех наших обязательств. Таким образом, нет никакой необходимости снимать вклады досрочно, теряя при этом начисленные проценты", - заявил Давыдович. Банк продолжает проводить платежи, выдавать и принимать вклады, подчеркнул он.