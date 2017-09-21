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Акции "ФК Открытие" на Московской бирже выросли на 7,6% на новости о кредитной линии ЦБ

Экономика и бизнес
21 сентября, 10:28 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Банк России намерен предоставить 1 трлн рублей

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Обыкновенные акции банка "ФК Открытие" на открытии сессии Московской биржи выросли по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов почти на 7,6%, достигнув 1 тыс. 234 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи.

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Рост произошел на фоне новости о решении ЦБ РФ предоставить банку кредитную линию на 1 трлн руб.

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора. С 30 августа в "ФК Открытие" начала работу временная администрация, которая состоит из сотрудников ЦБ и управляющей компании фонда.

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