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Объем добычи углеводородов на шельфе к 2035 может вырасти почти в два раза

Экономика и бизнес
21 сентября, 10:37 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 21, сентября. /ТАСС

Он может достичь порядка 50 млн тонн при существующей добыче примерно в 28 млн тонн

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ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Объем добычи российскими компаниями углеводородов на шельфе к 2035 году может составить 50 млн тонн, сообщил замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов на Тюменском нефтегазовом форуме.

"На шельфе мы продолжаем увеличивать добычу по действующим месторождениям. Целевая задача до 2035 года - порядка 50 млн тонн добычи при существующей добыче примерно 28 млн тонн углеводородов на шельфе", - сказал он и добавил, что введенные против России в 2014 г. санкции не оказали такого сильного негативного влияния на добычу на шельфе, как ожидалось.

"Некоторые события, которые произошли примерно в 2014 году, вроде бы должны были отрицательно повлиять (на объемы добычи - прим. ред.), но подчеркну, что все компании, которые работают на шельфе, и по проектам которые были начаты, и по проектам, которые сейчас рассматриваются, фактически свои планы не поменяли", - добавил замминистра.

По его словам, из общего количества технологий на шельфе (их примерно 600) более 300 "так или иначе производятся в России, более 200 имеют в этом смысле российские наработки-аналоги, практически имеют стадию разработки проекта". Есть технологии, которые продолжат развиваться в России - например, это "абсолютно автономные системы добычи, окончание морских месторождений, забуривание", сказал замглавы Минэнерго.

Ранее Молодцов сообщал журналистам, что в арктической зоне РФ в 2017 году будет добыто порядка 106 млн тонн нефти, а по итогам первого полугодия Россия добыла на шельфе 13,6 млн тонн нефти против 11 млн тонн за аналогичный период 2016 г.

Как отмечал ранее министр энергетики РФ Александр Новак, Россия добывает в Арктике ежегодно 93 млн тонн нефти, и этот показатель растет из года в год. По его словам, основные запасы газа в России располагаются именно в Арктике, общий объем извлекаемых ресурсов составляет 286 млрд тонн условного топлива - это 60% от общих ресурсов России. Извлекаемые запасы нефти составляют 7,3 млрд тонн, примерно 22% от общих запасов России, по газу - 46 трлн кубометров газа из 73 трлн кубометров, которые в России считаются извлекаемыми запасами.

К 2035 году Россия может добывать 22% нефти в Арктике, что предполагает Энергетическая стратегия РФ до 2035 года, которая находится на согласовании в правительстве, говорил Новак.

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Арктика сегодня Тюменская область Тюменский нефтегазовый форум
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