Украина выплатила РФ £1,16 млн судебных издержек по иску о долге в $3 млрд

Ъ: заказ на строительство паромов для линии Усть-Луга-Балтийск может получить Невский ССЗТранспорт 21 сентября, 11:27
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в ИдлибеАрмия и ОПК 21 сентября, 11:21
Рождество Богородицы: смысл и традиции православного праздникаОбщество 21 сентября, 11:15
Представлены медали Олимпийских игр 2018 года в ПхенчханеСпорт 21 сентября, 11:13
Чемпионат мира по футболу - 2018: Москва против дискриминации в спорте. ВидеотрансляцияСпорт 21 сентября, 11:06
Google и HTC подписали соглашение о сотрудничестве на $1,1 млрдЭкономика и бизнес 21 сентября, 11:01
ГТЛК закупит более 5 тыс. вагонов производства Тихвинского вагоностроительного заводаТранспорт 21 сентября, 10:52
"Снят покров таинственности": как корреспондент ТАСС "открыл" Австралию раньше дипломатовОбщество 21 сентября, 10:50
Савицкис: рижское "Динамо" может пригласить тренера сборной Латвии Хартли в штаб клубаСпорт 21 сентября, 10:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации части судебных издержек по иску РФ по долгу в $3 млрд и выплатила £1,16 млн судебных издержек по иску.
В сообщении Минфина РФ говорится, что компания The Law Debenture Corporation PLC (представитель интересов Москвы как единственного владельца облигаций Киева - прим. ТАСС) подтвердила поступление платежа. "Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной", - отмечает ведомство.
Иск Москвы был удовлетворен Высоким судом Лондона 29 марта 2017 года. Тогда российский Минфин заявил, что решение суда говорит о том, что Киев обязан выплатить номинальную стоимость еврооблигаций, а также соответствующую сумму начисленных процентов.