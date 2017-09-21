Украина выплатила РФ £1,16 млн судебных издержек по иску о долге в $3 млрд

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Украина исполнила постановление Высокого суда Лондона о компенсации части судебных издержек по иску РФ по долгу в $3 млрд и выплатила £1,16 млн судебных издержек по иску.

В сообщении Минфина РФ говорится, что компания The Law Debenture Corporation PLC (представитель интересов Москвы как единственного владельца облигаций Киева - прим. ТАСС) подтвердила поступление платежа. "Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной", - отмечает ведомство.

Иск Москвы был удовлетворен Высоким судом Лондона 29 марта 2017 года. Тогда российский Минфин заявил, что решение суда говорит о том, что Киев обязан выплатить номинальную стоимость еврооблигаций, а также соответствующую сумму начисленных процентов.