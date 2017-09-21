МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Московский кредитный банк и Промсвязьбанк не наблюдают оттока вкладчиков на фоне информации в СМИ о санации Банком России Бинбанка. Об этом ТАСС сообщили в кредитных организациях.

"Вчера ситуация была абсолютно штатная. Оттоков не наблюдали", - сообщили в пресс-службе МКБ.

"Ситуация остается стабильной, операции по вкладам выполняются в обычном режиме, мы не фиксируем всплеска активности вкладчиков банка. Клиентская база устойчива", - рассказали в Промсвязьбанке.

ЦБ РФ 20 сентября сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора. Сегодня регулятор принял решение о проведении мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка с помощью Фонда консолидации. Это уже второй случай после "ФК Открытие", решение о поддержке которого регулятор принял в конце августа.

Ухудшение финансового состояния обоих банков эксперты связывают с агрессивной рыночной политикой, а также негативным информационным фоном, сформировавшимся после снижения рейтингов "ФК Открытие" и отзыва лицензии у банка "Югра". В частности, в августе 2017 г. один из сотрудников УК "Альфа Капитал" разослал клиентам управляющей компании письмо, в котором предупреждал о возможных рисках в банке "ФК Открытие", Бинбанке, Промсвязьбанке и Московском кредитном банке. Позже представители "Альфа Капитала" и Альфа-банка заявили, что в письме отражено частное мнение сотрудника, и компании намерены продолжить работу с вышеперечисленными банками.

Накануне представители Промсвязьбанка и Московского кредитного банка сообщили, что интересы кредитных организаций в случае принятия Банком России решения о санации Бинбанка не пострадают.