Источник: новым финансовым директором Мосбиржи может стать Максим Лапин

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Новым финансовым директором Московской биржи может стать Максим Лапин, сейчас он нанят в качестве советника. Об этом сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
"Новым финансовым директором планируется назначить Максима Лапин. Пока он приступил к работе на Московской бирже в качестве советника председателя правления ", - сообщил собеседник агентства.
Максим Лапин родился в 1979 году, ранее он работал в McKinsey, компании "Сибур". Его последнее место работы - Магнитогорской металлургический комбинат (ММК) в должности директора по развитию бизнеса и управлению эффективностью, где он проработал до июля 2016 г.
Предыдущий финансовый директор биржи Евгений Фетисов покинул компания в марте.
Получить комментарий Московской биржи пока не удалось.