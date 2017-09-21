МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Основный владелец Бинбанка Микаил Шишханов готов вложить собственные средства в оздоровление Бинбанка. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Это сложный, тяжелый труд, и я буду всеми силами, всеми возможными средствами поддерживать его, работать 24 часа", - сказал он.

Банк России принял решение о проведении мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка.