Google и HTC подписали соглашение о сотрудничестве на $1,1 млрд

Топ-менеджер Google Рик Остерлох и генеральный директор HTC Шер Вонг во время пресс-конференции, посвященной соглашению о сотрудничестве между компаниями © REUTERS/Tyrone Siu

ТАСС, 21 сентября. Производитель смартфонов и планшетов HTC подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Google. Об этом сообщается в заявлении HTC, опубликованном на сайте корпорации.

В рамках соглашения Google "станет обладателем неисключительной лицензии на интеллектуальную собственность HTC". Сообщается, что по итогам сделки HTC получит от Google $1,1 млрд.

В заявлении тайваньской компании отмечается, что в рамках соглашения некоторые работники HTC, которые уже сотрудничают с американской корпорацией в разработке смартфона Pixel, перейдут работать в Google.

Ожидается, что сделка будет закрыта в начале 2018 года.

HTC - тайваньская корпорация, занимается производством смартфонов и планшетов.