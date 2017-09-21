Группа ОНЭКСИМ продала издание "Сноб" Марине Геворкян

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Группа ОНЭКСИМ объявила о завершении сделки по продаже 100% долей в ООО "Сноб Медиа", покупателем выступила Марина Геворкян, работающая в компании с 2009 года и занимающая с 2012 года пост генерального директора, говорится в сообщении на сайте "Сноб".
"Группа ОНЭКСИМ в рамках реализации новой инвестиционной стратегии приняла решение прекратить свое участие в российских медиаактивах. Проект "Сноб" оставался последним активом группы в этом секторе. Для нас принципиально важно было реализовать проект такому инвестору, кто и в дальнейшем был бы готов брать на себя ответственность за развитие бренда, который нам удалось сделать лидером в своем сегменте рынка" - приводятся в сообщении слова генерального директора группы ОНЭКСИМ Дмитрия Разумова.
По его словам, Марина Геворкян на протяжении последних лет отвечала за развитие бизнес-модели проекта и его эффективность. "Мы уверены, что команда "Сноба" под ее руководством сможет обеспечить необходимую преемственность и динамику в развитии этого проекта", - добавил Разумов.