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Fitch: шансы на сохранение акционерами 25-процентной доли в Бинбанке минимальны

Экономика и бизнес
21 сентября, 11:29 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

При большой "дыре" акционеры теряют свои инвестиции в банк, отметил старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Александр Данилов

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Шансы на сохранение акционерами 25-процентной доли в Бинбанке являются минимальными. Такое мнение озвучил ТАСС старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Александр Данилов.

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"Это максимально мягкий сценарий [оздоровления банка] для клиентов, которые свободно могут пользоваться своими средствами, сохранность которых гарантирует ЦБ РФ. Для акционеров же ситуация иная и зависит от состояния активов - при большой "дыре", если капитал обнулится, они теряют свои инвестиции в банк. Хотя акционеры на словах и рассчитывают сохранить 25-процентную долю в банке, на это мало шансов", - сказал он.

При этом Данилов отметил, что суммарный капитал Бинбанка и санируемого им Рост банка минимален - на уровне 13 млрд рублей.

Ранее в интервью РБК основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов заявлял, что в переговорах с Банком России обсуждался вариант оздоровления кредитной организации, при котором 75% уйдет государству, а 25% останется старым собственникам.

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Бинбанка. Накануне регулятор решил предоставить ему средства для поддержания ликвидности.

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