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Встреча Путина с представителями бизнеса и деловых организаций. Видеотрансляция

Экономика и бизнес
21 сентября, 15:44 UTC+3

Среди приглашенных в Кремль - более 50 бизнесменов, главы ведущих частных коммерческих структур и компаний с госучастием, банков, общественных организаций

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Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/ТАСС

Ruptly

Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями российский деловых кругов и объединений. 

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера, темы, которые будут обсуждаться на встрече, связаны с условиями для работы предпринимателей, с проблемами, которые они поднимают, а также с международной обстановкой и процессами, которые происходят в стране.

"Конечно, интересны оценки той динамики, которая сейчас прослеживается в нашей экономике, - добавил Песков. - Им [бизнесменам] важно услышать, что называется, от первоисточника, подтверждение тех пока скромных, но позитивных тенденций в нашей экономике".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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Россия
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