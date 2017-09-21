Встреча Путина с представителями бизнеса и деловых организаций. Видеотрансляция

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями российский деловых кругов и объединений.

Как рассказал ранее пресс-секретарь российского лидера, темы, которые будут обсуждаться на встрече, связаны с условиями для работы предпринимателей, с проблемами, которые они поднимают, а также с международной обстановкой и процессами, которые происходят в стране.

"Конечно, интересны оценки той динамики, которая сейчас прослеживается в нашей экономике, - добавил Песков. - Им [бизнесменам] важно услышать, что называется, от первоисточника, подтверждение тех пока скромных, но позитивных тенденций в нашей экономике".